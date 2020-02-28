الصحة البحرينية: تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البحرينية عن تسجيل حالتين جديدتين مصابتين ب​فيروس كورونا​ لبحرينية وسعودية قدمتا من ​إيران​ ​​​​​​، ليرتفع عدد المصابين بكورونا في ​الإمارات​ إلى 46 حالة. وأكدت الوزارة بأن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة وحالتهم مستقرة .

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