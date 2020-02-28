لو دريان: فرنسا تعرب عن تضامنها مع تركيا اثر مقتل الجنود الأتراك بإدلب

أعلن وزير الخارجية الفرنسيو ​جان إيف لو دريان​ في بيان، بعد اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، "أنّني قد أعربت لنظيري عن تعازي ​فرنسا​ وتضامنها مع ​تركيا​ في أعقاب هجوم الأمس ضدّ ​القوات التركية​ في شمال غرب ​سوريا​". إضغط للمزيد

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