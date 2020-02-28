الصحة العالمية: مستوى خطورة انتشار كورونا في العالم مرتفع جدا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن مستوى خطورة انتشار كورونا في العالم "مرتفع جدا"، مؤكدةً أن "العمل يتقدم في الوقت الحالي بخصوص تطوير اللقاح المناسب، وهناك أكثر من 20 لقاح قيد التطوير، ونتوقع النتائج الأولية في غضون بضعة أسابيع"، وأنه "يجب الإقرار أنه لا يمكن إيقاف ​فيروس كورونا​ بشكل فوري وإنما العمل على منع انتشاره".

كما أعلنت المنظمة عن "تسجيل 329 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ​الصين​ خلال 24 ساعة الماضية وهو العدد الأقل من الحالات منذ أكثر من شهر".