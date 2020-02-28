عبد الصمد: سيصدر خلال 48 ساعة القادمة قرار من وزير التربية حول اقفال المدارس

أكدت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ بعد جلسة مجلس الوزراء ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ أطلع الوزراء على بدء عمليات التنقيب عن ​النفط​ مكررًا أن الأمس كان نهارًا تاريخيا ل​لبنان​".

ولفتت عبد الصمد ان "رئيس الحكومة حسان دياب أكد متابعة دراسة الخيارات المتاحة أمامهم في ما خص موضوع سندات اليوروبوند وشدد على أنه لم نتخذ اي قرار بهذا الخصوص واي كلام آخر فهو غير صحيح، والاسبوع المقبل سيكون حاسما لاتخاذ القرار".

وبما يخص فيروس الكورونا أوضحت عبد الصمد انه "سيتم رفع مستوى التأهب بالنسبة للفيروس خصوصاً بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان، وفي الـ48 ساعة سوف يصدر قرار عن وزير التربية بعد التنسيق مع وزير التربية وسيصدر الوزير قرار إمّا بعدم الإقفال أو إقفال ​المدارس​ لمدة اسبوع قابلة للتجديد".