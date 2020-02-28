مرتضى: التعيينات المستعجلة ستكون وفق الآلية القديمة على أن يقر مجلس النواب آلية جديدة 

أكد وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "​التعيينات​ المستعجلة ستكون وفق الآلية القديمة على أن يقر ​مجلس النواب​ قانون آلية جديدة للتعيينات". إضغط للمزيد

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