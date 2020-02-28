رئاسة تركيا: اردوغان أبلغ بوتين أن كل عناصر الحكومة السورية أصبحت أهدافاً وسيتم ضربها

أعلنت ​الرئاسة التركية​ أن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أبلغ ​الرئيس السوري​ ​فلاديمير بوتين​ بأن "كل عناصر ​الحكومة السورية​ أصبحت أهدافا وسيتم ضربها". وأكدت الرئاسة أن "أردوغان سيبلغ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن الدعم الشفهي لا يكفي و​تركيا​ تتوقع دعما أميركيا فعليا". إضغط للمزيد

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