شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب مناقشة اقتراح إجراء اختبارات القدرات عقب ظهور نتيجة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب سليمان العميرى، بسرعة مناقشة الاقتراح برغبة الذى تقدم به بشأن إجراء اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الثانوية العامة، عقب ظهور النتيجة وليس قبل ذلك كما هو قائم الآن، لافتا إلى انه تقدم بالاقتراح منذ فترة ولم يتم مناقشته حتى الآن، مؤكدا أن الهدف من الاقتراح الحرص على مصلحة الطلاب، ومنحهم الفرصة والوقت الكافى لاختيار الكلية المناسبة لهم.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إجراء اختبار القدرات قبل إعلان النتيجة قد يكون حائلا بين التحاق بعض الطلاب بالكليات المناسبة لهم خاصة الفتيات، خاصة وأنه عقب ظهور النتيجة يتضح للطالب أن مجموعه أقل من الكلية التي أجرى اختبارات قدرات لها، أو أن هناك كليه أخرى يحق له الالتحاق بها وفقا لمجموعه ولكن لم يتم إجراء الاختبارات الخاصة بها.

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وطالب عضو البرلمان، سرعة مناقشة الاقتراح، خاصة وأن الامتحانات على الأبواب، للوقوف على التفاصيل، وآلية التطبيق، في حال الموافقة عليه، مشيرا إلى ان هناك العديد من الطلاب ممن ينتظرون للعام المقبل من اجل الالتحاق بالكلية المناسبة والبعض الأخر يلجأ للالتحاق بأي كلية، وذلك بسبب اختبار القدرات سواء لم يجرى اختبارات أو اتضح أن مجموعه لا غير مناسب للكلية، مما يعنى أن اجراء الاختبارات عقب ظهور النتيجة فرصة للطلاب للالتحاق بالكلية المناسبة وفى نفس الوقت لن يكلف الدولة شيئا.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.