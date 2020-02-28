شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال أيمن الجميل :المعارض المصرية فى أفريقيا فرصة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل بالمعارض المصرية المتكاملة فى الدول الأفريقية ، مشيرا إلى أنه تلك المعارض لا تسهم فقط فى تعزيز أواصر التعاون بين القاهرة والعواصم الأفريقية ، وإنما تعمل على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل المعرض المصرى المقام حاليا فى أوغندا ضمن فعاليات الأسبوع التجارى الخاص بمصر نموذجيا من حيث عدد الشركات والمنتجين المساهمين فى المعرض ، ومن حيث الإقبال الكبير من رجال الأعمال والمستثمرين والتجار الأوغنديين ، بما يكشف مدى تعطش الأسواق الأفريقية للمنتجات المصرية على اختلاف أنواعها

ودعا رجل الأعمال أيمن الجميل إلى تعظيم آفاق التعاون بين القاهرة ومختلف العواصم الأفريقية من خلال إقامة المعارض التجارية والصناعية هناك ، مشيرا إلى قدرة الصناع والمستثمرين ورجال الأعمال المصريين على مضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى سجل فى الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضى نحو 99.2 مليون دولار فقط ، وذلك من خلال طرح المنتجات الصناعية والزراعية والخبرات المصرية على الشركاء الأفارقة

Advertisements

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة ، أن قطاعات الكيماويات والتعبئة والتغليف والطباعة ومواد البناء والحاصلات الزراعية المجهزة والمنتجات الغذائية والدواء من أهم القطاعات التى تتطلع الأسواق الأفريقية إلى استيرادها من مصر أو عقد الشراكات بشأنها مع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين

ومن ناحية أخرى دعا رجل الأعمال أيمن الجميل المستثمرين المصريين فى المجال الزراعى إلى استغلال العناصر الطبيعية فى أوغندا وغيرها من البلدان الأفريقية تحت حزام الصحراء لإقامة المزارع والمشروعات الزراعية التى تتطلب الرى بكميات وفيرة من المياه وإعادة تصديرها لمصر فى إطار سياسة الشراكة مع الدول الأفريقية