شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية مستقبل وطن" تشارك في جلسة حول فتح الاستثمارات الزراعية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في جلسة استماع بلجنة الشئون الأفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بحضور العديد من قيادات وزارة الزراعة لمتابعة مناقشة آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الأفريقية وكذلك العائد على الاستثمار، بحضور دينا شرف، مسئول الدائرة الأفريقية لأمانة العلاقات الخارجية بالحزب.

وناقشت جلسة لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، آخر المستجدات في فتح الاستثمارات الزراعية في الدول الافريقية وكذلك العائد على الاستثمار، كما ناقشت جدوى لتلك المشروعات الزراعية وهم عددهم تسع مزارع منها في زامبيا، أوغندا وتنزانيا، واستمرار وتوسعة المزارع النموذجية في عدد من الدول الإفريقية وعوائد ذلك على استقرار أسعار المنتجات داخليا والاستثمار خارجيا بما يحقق مصالح الدولة المصرية.

وشارك في اللقاء اللواء محمد عبد الحي، رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ماهر المغربي المدير التنفيذي لمشروع المزارع المصرية في أفريقيا، والنائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائبة أمنة نصير، والنائب حاتم باشات.

وجاء حضور أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، في إطار الحرص على التواصل مع الجهات ذات الصلة، للتزود من خبراتها المختلفة فيما يتعلق بفعاليات الأمانة، فضلا عن إثقال قدراتها في العمل الدبلوماسي الحزبي.

وكان أكد رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة محمد سليمان، جهود الوزارة فى تدريب الأشقاء الأفارقة على الأساليب الزراعية الحديثة وانتاج التقاوى محليا فى عدد من الدول الإفريقية وتوفير مستلزمات الرى والزراعة وإدخال التقاوى المصرية الى المزارع النموذجية والسوق الإفريقية.

وقال سليمان، إن هناك تسع مزارع نوذجية فى تسع دول إفريقية، لافتا إلى استعداد الوزارة إلى رفع قدرات هذه المزارع لتصل إلى مرحلة الاعتماد الذاتى من الناحية الاقتصادية ولاتضيف أية تكلفة إضافية بل تستخدم أرباحها فى استمرارها وتوسعها.

وتساءل رئيس اللجنة النائب طارق رضوان، هل من الممكن أن يتم عمل "مزارع خاصة" إلى جانب المزارع النموذجية، وهل يمكن توسعة مساحة المزارع النموذجية التى تتراوح مابين 100ـ 150 فدانا، وهذا ليس كافيا لحماية عمق أمن مصر القومى، دولة بحجم مصر أن ترفع مساحات المزارع إلى ألف وألفين فدان لتنعكس إيجابيا على المنتجات المصرية وكذلك الصناعات التكميلية.

وأشار محمد سليمان إلى أن موارد المزارع النموذجية تستخدم فى دعم عمل هذه المزارع واستمرارها، وقال:إن هناك تجربة ناجحة فى زيمبابوى وسنعرض على القطاع الخاص المشاركة فى الاستثمار فى المزارع بالدول الإفريقية.