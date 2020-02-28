فرنسا... ارتفاع عدد المصابين بـ"كورونا" إلى 38

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن "ارتفاع ملحوظ" في عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا، حيث وصل عدد المصابين إلى 38 شخصا.
وكان قد أعلن في وقت سابق عن 18 إصابة بالفيروس في فرنسا وحالتي وفاة.
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