البرلمان العربي يطالب مجلس وزراء الصحة العرب بإجراءات فورية ضد كورونا

بعث الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، رسالة عاجلة إلى مجلس وزراء الصحة العرب الذي ينعقد في دورته الثالثة والخمسين اليوم الخميس.

وطالب السلمي في رسالته، باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي في ضوء ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ من الدول العربية، ووصول عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى ثمان وسبعين ألف حالة وفقاً لآخر بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

كما طالب في رسالته بضرورة اتخاذ مجلس وزراء الصحة العرب الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع انتقال فيروس كورونا المستجد للدول العربية.

ودعا رئيس البرلمان العربي إلى العمل على توفير جميع المستلزمات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس، وتقديم التدريب والمشورة اللازمة للمنظومة الطبية في الدول العربية، واتخاذ الاحتياطات البيئية والصحية اللازمة للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، والتوسع في حملات تثقيف وتوعية المواطنين في الدول العربية بأسباب انتشار الفيروس وسبل الوقاية منه وعلاجه.

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وأكد السلمي في رسالته على ضرورة تكوين لجنة طوارئ عربية تكون في حالة انعقاد دائم لإدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم العربي، والقيام بالمتابعة الدائمة للتطورات والمستجدات بشأن هذا الوباء، واتخاذ الإجراءات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة الدول العربية لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد" والقضاء عليه.

وأشار إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان العربي ستكون على اتصال مستمر مع مجلس وزراء الصحة العرب لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لإيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.