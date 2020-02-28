البرلمان الإيراني يعلق اجتماعاته حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلن الناطق باسم البرلمان الإيراني أسد الله عباسي، عن تعليق اجتماعات البرلمان حتى إشعار آخر، بناء على قرار مجلس رئاسة البرلمان على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأضاف عباسي أنه بناء على ذلك سيتم تأجيل التصويت على منح الثقة لمرشح وزير الزراعة، وأن الحكومة ستضطر للحصول على موافقة المرشد علي خامنئي لاستمرار عمل المدير المؤقت لهذه الوزارة مع

انتهاء مهلته القانونية.

ووفقا لرئاسة البرلمان، فقد ثبتت إصابة أربع نواب في البرلمان بفيروس كورونا، فيما أعلن النائب عن مدينة قم ورئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان مجتبى ذو النور، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي عن إصابتهما بالفيروس.