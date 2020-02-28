إعلان حالة الطوارئ في ثاني أكبر جزر اليابان بسبب كورونا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم الجمعة حالة الطوارئ في جزيرة هوكايدو، ودعت السكان إلى البقاء في منازلهم في الأيام المقبلة على خلفية تفشي فيروس كورونا في الجزيرة.
وصرح ناوميتشي سوزوكي حاكم هوكايدو أثناءاجتماع لمجموعة العمل الخاصة بمحاربة الفيروس اليوم، بأن الوضع في الجزيرة يزداد خطورة، مؤكدا أنه يريد من المواطنين عدم مغادرة منازلهم في يومي العطلة المقبلين حرصا على حياتهم وصحتهم، حسب وكالة "كيودو" اليابانية.
وسجلت في الجزيرة 66 إصابة بالفيروس الجديد، فيما تتجاوز حصيلة المصابين في البلاد رسميا 900 شخص، بمن فيهم أكثر من 700 شخص تم إجلاؤهم عن سفينة "أميرة الماس" السياحية الموبوءة الراسية في ميناء يوكوهاما.
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