كورونا تنتقل إلى حيوانات المصابين بها في هونج كونج

قررت سلطات هونج كونج فرض الحجر الصحي على الحيونات المنزلية المملوكة للمصابين بفيروس كورونا الجديد، بعد أن أظهر اختبار تشخيصي للكشف عن العدوى لكلب أحد المرضى نتيجة "إيجابية ضعيفة".

وقال تشوانغ شوك-كوان، رئيس قسم الأمراض المعدية بمركز الحماية الصحية التابع لحكومة هونج كونج، في بيان اليوم الجمعة: "كإجراء احترازي نطلب من جميع أصحاب الحيوانات

المنزلية الذين أصيبوا بالفيروس، تسليمها إلى موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية والبيئة لوضعها قيد الحجر الصحي لمدة أسبوعين، كي نتاكد من أنها غير مصابة".

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وأكد تشوانغ شوك-كوان أن الهيئات المختصة ستجري فحوصات طبية ضرورية لجميع الحيوانات المنزلية التابعة للمصابين بالفيروس في هونغ كونغ

والبالغ عددهم حاليا 94 شخصا، توفي منهم اثنان.

وسبق أن أعلنت السلطات الصحية في الجزيرة، الجمعة الماضي، أنها تحقق في أول حالة محتملة لانتقال فيروس Covid-19 من إنسان إلى حيون أليف، بعد أن كشفت الاختبارات الأولية عن وجود علامات العدوى في جسم كلب تملكها مواطنة عمرها 68 عاما. لكن لم يتضح حتى الآن ما إذا أصيب الكلب بالفعل أم أن علامات المرض ظهرت لديه نتيجة للتلوث البيئي لفمه وأنفه.