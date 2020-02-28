كندا تدين استهداف المدنيين في شمال غرب سوريا

أدانت الحكومة الكندية، الهجمات التي استهدفت المدنيين والمدارس في إدلب في شمال غربي سوريا، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزير الخارجية، فرانسوا-فيليب شامبين في بيان، اليوم الجمعة - "تدين كندا بأشد العبارات الهجمات المتعمدة التي تستهدف المدنيين والمدارس والعاملين في المجال الطبي ومرافق الرعاية

الصحية في إدلب، سوريا"، داعيا إلى وقف الهجمات المستمرة ضد المدنيين الأبرياء.وأضاف الوزير شامبين، "تدعو كندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين" وتابع "نحن لا نزال صامدين في التزامنا بدعم الشركاء ذوي الخبرة في المجال الإنساني الذين يلبون الاحتياجات الإنسانية في سوريا والمنطقة."وأعرب شامبين، عن تأييد بلاده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد، مشددا على أن الحل السياسي المتفاوض عليه فقط هو الذي يمكن أن يؤدي إلى نهاية سلمية مستدامة للصراع السوري.