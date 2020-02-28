أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن الضرورة تقتضي العمل على صيانة العلاقة بين لبنان الرسمي والدول العربية الصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل من دون أي قيد أو شرط.
وقال الرئيس اللبناني السابق - خلال استقبالهالسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، اليوم الجمعة - إن غالبية ساحقة من الشعب اللبناني تعتبر البلدان العربية بمثابة البلد الثاني لها، ومن غير الممكن أو المقبول سلخ لبنان عن محيطه العربي.
وشدد سليمان على أن إقحام لبنان في صراعات المحاور الإقليمية، ينعكس سلبا على علاقاته، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض "المواقف العدوانية" الصادرة عن شخصيات لبنانية تجاه القادة العرب، خدمة لمصالح غير لبنانية هدفها الإضرار بصورة السعودية، داعيا إلى ضرورة التعقل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لاسيما وأن التعافي الاقتصادي يرتبط دائما بسياسة الدولة ومدى سيادتها على القرارات المصيرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني السابق: نحتاج لصيانة العلاقة بين لبنان والدول العربية الصديقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.