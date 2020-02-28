الرئيس اللبناني السابق: نحتاج لصيانة العلاقة بين لبنان والدول العربية الصديقة

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن الضرورة تقتضي العمل على صيانة العلاقة بين لبنان الرسمي والدول العربية الصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل من دون أي قيد أو شرط.

وقال الرئيس اللبناني السابق - خلال استقباله

السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، اليوم الجمعة - إن غالبية ساحقة من الشعب اللبناني تعتبر البلدان العربية بمثابة البلد الثاني لها، ومن غير الممكن أو المقبول سلخ لبنان عن محيطه العربي.وشدد سليمان على أن إقحام لبنان في صراعات المحاور الإقليمية، ينعكس سلبا على علاقاته، وكذلك الأمر بالنسبة لبعض "المواقف العدوانية" الصادرة عن شخصيات لبنانية تجاه القادة العرب، خدمة لمصالح غير لبنانية هدفها الإضرار بصورة السعودية، داعيا إلى ضرورة التعقل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لاسيما وأن التعافي الاقتصادي يرتبط دائما بسياسة الدولة ومدى سيادتها على القرارات المصيرية.