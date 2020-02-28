أبو ظبي.. تطبيق الحجر الصحي على مخالطين لمصابين بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 05:26 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 فبراير 2020 05:26 مساءً - مشاركة

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أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجمعة، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، الخميس، لشخصين من الجنسية الإيطالية، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.

واتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات.

ويتعين في مثل هذه الحالات، أخذ العينات اللازمة للفحوصات، فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يوما.

وتتلقى الحالتان المصابتان، وهما من حملة الجنسية الإيطالية، العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

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وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية، بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر، لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

كما اتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبوظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية.

وحفاظا على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، يومي الجمعة والسبت.