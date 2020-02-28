الاتحاد الأوروبي: هناك خطر من مواجهة عسكرية دولية مفتوحة في إدلب

قال خوسيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن التوتر في منطقة إدلب السورية قد يتصاعد إلى صراع دولي كبير؛ وهو ما دفع التكتل إلى دراسة كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية.

وكتب بوريل على ”تويتر“: ”التصاعد المستمر حول إدلب يجب أن يتوقف على الفور. هناك خطر من الانزلاق نحو مواجهة عسكرية دولية مفتوحة. هذا يتسبب كذلك في معاناة إنسانية غير محتملة ويعرض المدنيين للخطر“.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد على وجه السرعة، و“يعبر عن أسفه لجميع الخسائر في الأرواح“، مشددا على أن ”الاتحاد يدرس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحه الأمنية. نحن على اتصال مع كافة الأطراف المعنية“.