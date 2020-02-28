"وام": تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للإمارات

أعلنت وكالة الأنباء الإمارتية "وام"، مساء اليوم الجمعة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أن هناك "تنسيق إماراتي إيراني لتسيير رحلات جوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين إلى الإمارات، بعد قرار وقف الرحلات لمدة أسبوع بين البلدين كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا".

كما أعلنت "وام"، مساء أمس الخميس، وقف خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر بسبب فيروس "كورونا".

ونشرت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" خبرا يؤكد على تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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​وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، يوم أمس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 19 حالة، وتعافي حالتين جديدتين منه.

وأبلغت السلطات الصينية، في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.