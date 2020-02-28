كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: كل عناصر الجيش السوري أصبحوا أهدافًا سيتم ضربها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرئاسة التركية، مساء اليوم الجمعة، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن كل عناصر الجيش السوري أصبحوا أهدافًا سيتم ضربها"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ويأتي تهديد تركيا قبيل انتهاء المهلة، التي منحها أردوغان إلى الجيش السوري للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها خلال الأسابيع الأخيرة، وتنتهي المهلة للجيش السوري، يوم غد السبت، ومن غير المتوقع أن تلقى المهلة استجابة. وبعثت روسيا برسالة تهديد ضمني في وقت سابق لتركيا في حال أطلقت عملية عسكرية ضد الجيش السوري، بعد انتهاء المهلة. Advertisements

وقالت الرئاسة التركية: إن "أردوغان سيبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدعم الشفهي لا يكفي، وتركيًا تتوقع دعما أمريكيًا فعليًا".