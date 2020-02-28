مدرب مازيمبي الكونغولي يستفز جماهير الرجاء

استفز الكونغولي بانفيل مياهو، مدرب “تي بي مازيمبي” الكونغولي، جماهير الرجاء البيضاوي قبل مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقررة مساء اليوم بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وأكد مياهو في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، أن جماهير الرجاء ستكون حافزا للاعبي “مازيمبي” وستشكل الضغط على فريقها، مبرزا بأن جميع لاعبيه قادرين على تجاوز هذه العقبة، ويركزون بشكل كبير مع صافرة بداية المباراة، ولن يثنيهم أي شيء في العودة بنتيجة إيجابية إلى “لوبومباشي”.

وأردف المدرب الكونغولي أنه سيعتمد على اللعب على نقاط قوة الفريق البيضاوي، للحد من خطورته خاصة على مستوى وسط الميدان الهجومي، وسيعمل لاعبوه على تأكيد قوة “مازيمبي” المعروف بجودة لعبه على الساحة الإفريقية والعالمية.

ولم يخف مياهو أن الفريق المغربي له بدوره لمسة خاصة، ويتوفر على أسماء وجب الحذر منها، ومن اللازم أخذ الحيطة والحذر من مناورات لاعبيه في هذه المباراة.

يشار إلى أن مباراة الرجاء ومازيمبي الكونغولي، ستجرى مساء اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء، على أرضية مركب محمد الخامس.