ملف “حمزة مون بيبي”.. نقل عائشة عياش إلى مراكش

أحالت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، المتهمة في ملف “حمزة مون بيبي” عائشة عياش، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش.

وأفادت مصادر اليوم24، أن عائشة عياش نقلت في حالة اعتقال إلى مراكش، بغرض إحالتها على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية.

وواجهت عائشة عياش، منذ تسليمها للمغرب وفي إطار التحقيقات، عدد من المتهمين الآخرين منهم الفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها ابتسام،و المصممة سلطانة التي تعتبر أولى ضحايا حساب حمزة مون بيبي، بل السبب الرئيسي في إنشاء الحساب .

وكانت السلطات المغربية قد أصدرت مذكرة بحث دولية في حق عائشة عياش، ليتم اعتقالها بالامارات ثم تسليمها للمغرب في غضون أسبوع.

وسبق أن قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس سنتين نافدتين،إلى جانب غرامات تعويضات ثقيلة في حق 4 متهمين في نفس الملف ،في انتظار الحكم على بقية المتهمين.