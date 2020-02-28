جامعة الكرة “تعاقب” الوداد من جديد

عاقبت الجامعة الملكية لكرة القدم، مجموعة من الأندية الوطنية بسبب استعمال جماهيرها للشهب الاصطناعية في مبارياتها الأخيرة في الدوري الاحترافي.

وحسب بلاغ صادر عن جامعة الكرة، فقد تقرر تغريم الوداد الرياضي مبلغ 40 ألف درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، مما أدى إلى توقيف المباراة التي جمعته بيوسفية برشيد لمدة 3 دقائق، وتغريم فرق اتحاد طنجة ومولودية وجدة وحسنية أكادير لمبلغ 20 ألف درهم للفريق الواحد، مع تسجيل حالة العود للفريقين الوجدي والسوسي.

وغرمت الجامعة أيضا فريق أولمبيك خريبكة، مبلغ 2000 درهم، لحصول فريقه على أربعة إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق حسنية أكادير.

يشار إلى أن البطولة الاحترافية تلعب في دورتها 18، مبثورة من أربع مباريات، لالتزام فرق الوداد والرجاء البيضاويين بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان وحسنية أكادير في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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