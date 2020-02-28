أخبار كاذبة عن “كورونا”.. غرامات مالية باهظة في انتظار أصحابها – التفاصيل

تنتشر بين الفينة والأخرى أخبار، وإشاعات كاذبة بشأن فيروس “كورونا”، ما دفع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى التحذير من نشر معلومات غير صحيحة، وغير سليمة، أو مزيفة بشأن انتشار الفيروس، وذلك في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس.

ومصالح الأمن، بدورها، أصدرت بلاغات، بخصوص توقيف أشخاص، عمدوا إلى نشر أخبار زائفة، تتعلق بتسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، ووفيات، آخرها إلقاء القبض على عشريني في مدينة تطوان، يشتبه في تورطه بتصوير، ونشر أخبار زائفة، تتعلق بمرض كورونا، أول أمس الأربعاء.

وفي هذا السياق، قالت المحامية شيماء عكاوي، عضو هيأة المحامين بالدارالبيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن كل من يعمد إلى نشر إشاعة، أو خبر زائف، يثير الذعر في صفوف المواطنين، قد يواجه غرامات مادية.

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وأوضحت المحامية ذاتها أن الأشخاص، الذين ينشرون أخبارا كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعاقبون وفقا لقانون الصحافة، الذي ينص على غرامة تقدر بـ20 إلى 200 ألف درهم، لكل شخص ثبت نشره إشاعات كاذبة.

وعزا عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، انتشار الإشاعة إلى تعطش المغاربة للحصول على المعلومة.

وأضاف الخضري أن مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في تفشي الإشاعة، ومصدرها يكون غالبا أشخاصا غير أسوياء، أو هاجسهم الوحيد الرفع من نسب المشاهدة على صفحاتهم، مشيرا إلى أنهم يستغلون أهمية فيروس “كورونا” لدى المغاربة، وتعطشهم للمعلومة.

يشار إلى أن وزارة الصحة ناشدت المغاربة عدم الانسياق وراء الشائعات، المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والترويج لها، مؤكدة أن جميع المعلومات المتعلقة بالوضعية الوبائية الوطنية، يتم الإعلان عنها من خلال الجهات المختصة.