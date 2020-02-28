تركيا تحظر مواقع التواصل لديها تزامنا مع العملية العسكرية بإدلب

تعرضت مواقع التواصل الاجتماعي، ليلة أمس الخميس، في الساعة الـ11 مساء، بتوقيت تركيا، لحظر شامل في الفترة، التي تزامنت مع تعرض قوات الجيش التركي لغارات جوية في إدلب السورية، حيث أصبح العديد من مواقع التواصل غير متاحة عبر شركة الاتصالات الوطنية “تورك تيليكوم”.

وتم حظر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي كـ”أنستغرام”، و”فايسبوك” و”تويتر”، عن طريق شركة الاتصالات الوطنية “تورك تيليكوم” بالإضافة إلى عدد من شركات الهاتف الأخرى، التي حظرت هذه المواقع عن زبائنها.

وبحسب موقع NetBlocks.org، المختص بمراقبة حركة الأنترنت، بالإضافة إلى حجب هذه المواقع تم تقييد عملية الدخول إلى YouTube وWhatsApp، في نفس الوقت، وبشكل جزئي.

وأضاف الموقع بأنه لم يصدر أي شيء بشأن حظر المواقع المذكورة على الجمهور، إلا أن هذه الإجراءات سببها العملية العسكرية للجيش التركي في سوريا، وتأتي عملية الحظر في ظل تداول أخبار عن الأعداد الفعلية الكبيرة لقتلى، وجرحى الجيش التركي في معارك إدلب السورية.

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وأشار الموقع بأن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال محظورة بالإضافة إلى خوادم تتعلق بـWhatsApp، لا تزال مغلقة على الزبائن، ومن كبرى شركات مستخدمي الأنترنت في تركيا.

وأكد الموقع على نشاط كبير على استخدام الـVPN، من أجل كسر عملية الحظر، والتحايل على الرقابة.

يذكر أن تركيا حظرت مواقع التواصل في أكثر من مناسبة، منها خلال قيامها بعملية “درع الفرات” يوم 25 غشت 2016، إذ حظرت هذه المواقع لمدة 7 ساعات في كل أرجاء البلاد.

وبالإضافة إلى واقعة حدثت، في دجنبر 2016، عندما حظرت تركيا مواقع التواصل لمنع انتشار فيديو ظهر فيه قيام عناصر من الجيش التركي بحماية أفراد من “داعش”، بحسب تقرير الموقع.