إيران.. 8 وفيات جديدة جراء كورونا المستجد ما يرفع عدد الوفيات إلى 34

أعلنت إيران، اليوم الجمعة، وفاة ثمانية أشخاص، جراء فيروس كورونا المستجد، من بين 143 إصابة جديدة، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وفاة، وعدد المصابين في البلاد إلى 388 مصابا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، للتلفزة الحكومية إنه تم الكشف عن 143 إصابة جديدة، خصوصا في طهران (64)، وجيلان (25)، وقم (16)، وأصفهان (10)، ما يرفع العدد الإجمالي للمحافظات، التي سجلت فيها إصابات بفيروس كوفيد-19، إلى 24 محافظة.

ويواصل الفيروس المستجد انتشاره عبر مختلف دول العالم، مخلفا 2868 حالة وفاة، وما يقارب 84 ألف حالة إصابة، جلها في الصين، حيث ظهر لأول مرة.

وفي بريطانيا، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس، اليوم، إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل 4 حالات إصابة جديدة.

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وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، الناطقة بالإنجليزية، أنه تم تسجيل حالة إصابة في كل من ويلز لشخص عائد من شمالي إيطاليا, وفي أيرلندا الشمالية.. كما تم تسجيل حالتي إصابة في بريطانيا لشخصين كانا في إيران.