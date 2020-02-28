335 مليون درهم لتمويل مشاريع الري في القطاع الفلاحي في جهة الشمال

كشفت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشمال عن برنامج لتمويل مشاريع الري بالقطاع الفلاحي ضمن تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027 على مستوى الجهة، بقيمة مالية تصل إلى 335 مليون درهم.

وقال عادل بنور المدير الجهوي للفلاحة، خلال لقاء تواصلي، عقد، أخيرا، إن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 -2027 ينبني على أربعة محاور أساسية، تتمثل في “تنمية، ﻭﻋﺼﺮﻧﺔ دوائر السقي الصغير، والمتوسط”، و”التحويل إلى السقي الموضعي في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي”، و”خلق نقط الماء لتوريد الماشية”، و”التواصل، والتحسيس حول اقتصاد، وترشيد استعمال مياه السقي”.

وتروم مشاريع الري في القطاع الفلاحي في جهة الشمال، تنمية وعصرنة دوائر الري الصغير، والمتوسط بغلاف مالي بقيمة 63 مليون درهم، تهيئة 5 آلاف هكتار بكل من أقاليم تطوان، والمضيق – الفنيدق، ووزان، وشفشاون، والحسيمة، من أجل تحسين نجاعة الشبكة الهيدروفلاحية، وعصرنة شبكة الري، وتوفير موارد مائية إضافية، وتقليص الخصاص المائي في الدوائر السقوية، والمساهمة في الرفع من دخل الفلاحين.

وبحسب معطيات المديرية الجهوية للفلاحة، فإن من شأن المشاريع المذكورة الرفع من مؤشرات التنمية الفلاحية بدوائر الري الصغير والمتوسط، وتحسين دخل 7000 فلاح صغير إضافي، وخلق حوالي 2000 منصب شغل قار إضافي، كما ستمكن من اقتصاد بين 30 و50 في المائة من حجم مياه الري، والرفع من مردودية الإنتاج، والجودة، وتثمين المتر المكعب من ماء الري، والمساهمة في التكيف مع التغيرات المناخية عبر الحد من ندرة المياه.

أما بخصوص نقط الماء لتوريد الماشية، فقد تم تخصيص 20 مليون درهم من أجل إحداث 31 نقطة ماء ستساهم في تحسين ظروف الولوج إلى الماء لإرواء الماشية، وتلبية حاجيات الساكنة القروية في المناطق الرعوية، والمساهمة في التدبير المعقلن للمراعي، والمساهمة في الرفع من دخل الكسابين.