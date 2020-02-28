تصوير – صلاح الدين فصحاني
وجه عبد اللطيف نصير، لاعب الوداد الرياضي، رسالة إلى زملائه في الفرق قبل مباراة نجم الساحل التونسي، لحساب ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.
وتابع نصير “أقول للاعبين إننا إذا انتصرنا فإن الفوز سيحسب لنا جميعا، والعكس صحيح، اللاعبون يعون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، نتوفر على لاعبين جيدين أغلبهم لعبوا للمنتخب الوطني “لاعبين ماشي ساهلين بغا اللي بغا وكره اللي كره”.
وتابع قائلا “هناك إجماع على ضرورة تقديم مستوى جيد وتسخير الغالي والنفيس لتحقيق نتيجة إيجابية، التشكيلة التي ستخوض مباراة الغد هي نفسها التي لعبت النهائي وفازت قبلها باللقب القاري”.
واستطرد قائلا “فريق الوداد فريق كبير وأوجه رسالة لجماهيرنا للحضور بكثافة وتقديم الدعم المطلوب لإنجاز المهمة على أكمل وجه، وهذا ليس بغريب عنها بحكم أنه تدعمنا من أول مقابلة حتى آخر مواجهة في الموسم”.
كانت هذه تفاصيل خبر نصير: “الوداد فريق ألقاب و”عندنا لاعبين كبار بغا اللي بغا وكره اللي كره”” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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