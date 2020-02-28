المغرب يتأهب لمواجهة “كورونا” وعدد الحالات المحتملة يرتفع لـ21 اليوم

وسط تأهب السلطات المغربية لرصد أي تسلل لفيروس “كورونا” المستجد للمغرب من دول الجوار والدول التي تعرف انتشارا كبيرا له، ارتفع عدد الحالات المحتمل حملها للفيروس في المغرب لـ21 حالة.
وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة، إن عدد الحالات وصل اليوم إلى 21 حالة، وهي الحالات التي ظهرت عليها أعراض تنفسية حادة مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، وبعض تعريضها للتحليلات المخبرية، تبين أنها لا تحمل الفيروس المستجد.
يشار إلى أن المغرب شدد مراقبته على مئات المسافرين في المطارات والموانئ، وخصوصا القادمين من دول انتشار كورونا، مثل الصين، والتي انضافت إليها الآن دول كوريا الجنوبية وإيطاليا، رغم أن المغرب لم يتخذ أي إجراءات لتقييد حرية التنقل وحركة المسافرين بسبب الفيروس.
وكانت الحكومة قد التزمت بالكشف عن معطيات فيروس كورونا في المغرب بكل شفافيةـ داعية إلى توخي الحذر والحيطة في نشر الأخبار، خصوصا فيما يتعلق بكورونا.
وتوعدت الحكومة ناشري الأخبار الطاذبة حول الفيروس في المغرب، وقال المتحدث باسمها أمس إن “أي أخبار كاذبة تثير الرعب وسط المغاربة ستتم متابعة أصحابها مباشرة لأنها تمس أمن المغاربة”، مضيفا أن “هذا الوباء يجتاح العالم ولكن لا يجب أن ننشر أخبارا تثير الذعر بالكذب”.
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