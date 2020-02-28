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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إدارة ترامب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها.
وأضاف بومبيو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، 28/شباط/2020: الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية.
ولفت إلى أن إيران تدرك مدى جدية واشنطن وجاهزيتها بعد مقتل سليماني الذي كان يخطط لقتل أمريكيين بالمنطقة.
وأكد أن الولايات المتحدة عرضت على إيران تقديم مساعدات لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح: إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات.
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