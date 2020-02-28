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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلامة: هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، إن مسارات التفاوض يمكن أن تمضي قدما في ظل الانتهاكات الحالية للهدنة.
وأكد سلامة، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، أن الكثير من المناطق شهدت خرقا للهدنة في ليبيا.
وأشار سلامة إلى أن قصف المناطق المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب.
وأضاف أن هناك مخاطر من تحول الحرب في ليبيا إلى حرب إقليمية بسبب تدخل أطراف خارجية.
ولفت إلى أن المسار التفاوض العسكري قد يستدعي جولة جديدة.
ودعا سلامة إلى جولة جدية للتفاوض على المسار السياسي خلال الأيام القادمة.
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