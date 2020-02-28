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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تعلن وفاة مصاب بكورونا على متن السفينة الموبوءة في اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت بريطانيا تعلن وفاة مصاب بفيروس كورونا كان على متن السفينة "دايموند برينسيس" في اليابان.
ويوم أمس الأول أعلن التلفزيون الياباني، أن راكبا رابعا من ركاب السفينة السياحية (دياموند برنسيس) الراسية في اليابان توفي متأثرا بفيروس كورونا، مضيفا أن الراكب المتوفي في الثمانينات من عمره.
وهوجمت اليابان بقوة لطريقة تعاملها مع الوضع على السفينة السياحية، التي تديرها شركة كارنيفال كورب والتي أصيب مئات على متنها.
وعدد المصابين بفيروس كورونا في تزايد باليابان، ومن المقرر أن تعلن الحكومة، الثلاثاء، سلسلة إجراءات لمواجهة المرض.
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