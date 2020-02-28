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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين: الجانب التركي لم يبلغنا بتواجد جنوده في مناطق تجمع "الإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي آخر مستجدات الوضع في إدلب السورية .
وذكر بيسكوف أنه كان يتوجب على الجيش التركي من خلال نقاطه في سوريا، السيطرة على المسلحين ومنع النشاط الإرهابي، لكنه لم يتمكن من النجاح في هذه المهمة.
وقال الكرملين إن "الجانب التركي لم يبلغنا بتواجد جنوده في مناطق تجمع "الإرهابيين".
وأضاف: القوات التركية يجب ألا تكون خارج مواقع المراقبة في إدلب السورية.
ويوم أمس قتل وأصيب العشرات من الجنود الأتراك بقصف جوي في سراقب بإدلب.
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