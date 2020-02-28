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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسبانيا إلى 30 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، 28/شباط/2020، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 30.
وذكرت أن العدد ارتفع بعد اكتشاف خمس حالات جديدة.
وكانت اسبانيا أعلنت صباح اليوم عن 25 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس القادم من الصين.
واليوم أعلنت ألمانيا عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 60.
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