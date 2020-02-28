شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات كورونا بإيران إلى 34 والإصابات إلى 388 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت إيران اليوم (الجمعة) وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس «كورونا» المستجد، من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور للتلفزيون الحكومي، أنه تم الكشف عن 143 إصابة جديدة؛ خصوصاً في طهران (64)، وجيلان (25)، وقم (16)، وأصفهان (10)، ما يرفع إلى 24 العدد الإجمالي للمحافظات التي سُجلت فيها إصابات بفيروس «كوفيد - 19».

وكان مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، قد قال في جنيف: «العامل الأكثر ترجيحاً هو أن هذا المرض دخل إيران دون أن يتم رصده لفترة. مدى العدوى قد يكون أوسع مما نعتقد»، بحسب وكالة «رويترز».

وأعلن مسؤولون أولى حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في إيران الأسبوع الماضي.

وأكدت السلطات في إيران، بمن في ذلك الرئيس حسن روحاني، يوم الأربعاء، أن إيران لا تعتزم فرض حجر صحي على «أي مدن أو أحياء» رغم الارتفاع الحاد في الأرقام خلال فترة قصيرة.