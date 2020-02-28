شكرا لقرائتكم بومبيو: إيران لا تملك بنية تحتية صحية ولا تشاركنا المعلومات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات حول فيروس كورونا.
وقال بومبيو في كلمته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إنهم لم يمنعوا أي مساعدات طبية وإنسانية إلى إيران.
وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن إدارة ترمب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها.
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