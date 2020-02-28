علاء مبارك يكشف عن وصية الرئيس الأسبق للمصريين قبل وفاته

نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، فيديو يرصد وصية والده الأخيرة للشعب المصري.

وقا الرئيس الراحل، في الفيديو الذي نشره علاء مبارك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم.. هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل. وأوارى في تراب مصر الطاهر.. أنني وقد اقترب العمر من نهايته.. أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعًا عن مصر ومصالحها وأبنائها.. حربًا وسلامًا".

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وأضاف مبارك: " إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن.. والتفوا حول قيادته.. انتبهوا لما يحدق الوطن من أخطار.. وما يحاك له من مخططات ومؤمرات".

وتابع: "إن مصر أمانة في أعناقكم.. فاحفظوها وأرعوا عهدها واحملوا راياتها.. وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل وصيته للمصريين قائلاً: "حمى الله مصر وراعاها وأعلى رايتها، وحما شعبها الأبي الأصيل.. أشكركم".