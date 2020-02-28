مقتل 15 عسكريا تركيا في قصف استهدف مطار معيتيقة

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي "بالجيش الوطني الليبي"، العميد خالد المحجوب مقتل نحو 15 عسكريا تركيا في قصف استهدف مواقع داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقال المحجوب في تصريح خاص لـ RT إن الجيش دمر رادارين في قاعدة عسكرية داخل المطار المدني، مشيرا إلى أن تركيا تقوم بإنشائهما، مضيفا أيضا أن الجيش تمكن من إسكات النيران في مشروع الموز.

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وكان القصف المدفعي والصاروخي جنوب العاصمة الليبية طرابلس تجدد صباح اليوم، وأعلن عن سقوط نحو 60 قذيفة صاروخية على مطار معيتيقة، ما دعا إدارته إلى تعليق الملاحة الجوية مجددا.

وذكرت مواقع إخبارية مقربة من القيادة العامة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن وحدات الجيش استهدفت رادارات ومبيتا للعسكريين الأتراك وغرفة عمليات داخل القسم العسكري من مطار معيتيقة.

وأفيد بتعرض عدة مواقع داخل العاصمة لقصف مدفعي من قبل الجيش منها، غابة النصر وقصور الضيافة وحديقة الحيوانات في حي أبو سليم، ومنطقة السبعة جنوب طرابلس.