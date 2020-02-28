وزير الأوقاف : الأوبئة من آيات الله وليست انتقاما من الدول غير المسلمة

قال وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، إن "الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والأوبئة، من آيات الله الكونية، للعظة والرجوع لله، وليست انتقاما إلهيا".
ونفى وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها من مسجد محمد بن عبد الرحمن بمركز "ههيا" في محافظة الشرقية، أن تكون هذه الظواهر، كما يروج البعض، انتقاما من الله للدول غير المسلمة، لافتا إلى أن بعض الدول الإسلامية تتعرض بسبب موقعها الجغرافي للكوارث الطبيعية وأكثر من ذلك.
ودعا جمعة، المسلمين إلى ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد في هذا الشأن على المصادر الرسمية ممثلة في وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
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