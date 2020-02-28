النهاية تقترب.. الجنود الأتراك يتساقطون في إدلب بنيران الجيش السوري.. وأردوغان يلجأ لـ «الناتو» ويبتز أوروبا باللاجئين

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرر عدم منع اللاجئين السوريين من الوصول إلى أوروبا بحراً أو براً، وذلك في أعقاب سقوط جنود الجيش التركي في غارات بإدلب السورية.

ونقلت الوكالة عن مسئول تركي رفيع المستوى قوله إن أوامر صدرت لقوات الشرطة وخفر السواحل وأمن الحدود التركية بعدم اعتراض اللاجئين.

وأفادت قناة "روسيا اليوم" بأن السلطات التركية أعلنت عن مقتل 22 جندياً تركياً في هجوم جوي للقوات السورية في محافظة إدلب.

الجنود الأتراك يتساقطون في إدلب

يأتي هذا بعدما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الجوية التي جرت في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جنديا تركيا على الأقل، وسط معلومات عن سقوط قتلى آخرين.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر ميدانية قولها إن عشرات الجنود الأتراك قتلوا في غارة استهدفت رتلاً عسكرياً في منطقة بليون قرب مدينة إحسم في ريف إدلب، أمس الخميس.

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وأكدت المصادر أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مشاف في بلدة الريحانية التركية ومدينة أنطاكيا قرب الحدود السورية.

وأفاد ناشطون بحجب موقعيّ "تويتر" و"فيس بوك" و"يوتيوب" في تركيا بعد الهجمات على الجنود الأتراك في سوريا.

تركيا تلجأ للناتو

وقالت وزارة الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاوش أوغلو قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، وذلك مع ارتفاع وتيرة التوتر في إدلب السورية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "أجرى وزير خارجيتنا مولود تشاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج".