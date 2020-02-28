حجر صحي إحترازي بفندقين في جزيرة ياس الإماراتية للتأكد من سلامة نزلائهما

أعلنت دائرة الصحة في ​أبوظبي​ "أنّها اتّخذت جميع الإجراءات الوقائيّة اللّازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنيّة المختصّة، للتأكّد من سلامة وصحّة نزلاء فندقَين في أبوظبي، الّذين اعتُبروا من المخالطين لحالتَي الإصابة بـ"​فيروس كورونا​" (كوفيد 19) اللتين تمّ اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية".

وأوضحت في بيان، "أنّها اتّخذت إجراءات الحجر الصحي الإحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصّي وفحص المخالطين، وفقًا للإجراءات الطبيّة المتّبعة في هذه الحالات، حيث تمّ أخذ العينات اللّازمة للفحوصات، فيما تستمرّ الفحوصات الدوريّة لمدّة 14 يومًا"، لافتًا إلى أنّ "الحالتين المصابتين وهما من حملة الجنسية الإيطالية، تتلقيان العناية الطبيّة اللّازمة وتخضعان للمتابعة المستمرّة".