السلطات الإسرائيلية تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الطبية الإسرائيلية عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بإسرائيل إلى 4 حالات .
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