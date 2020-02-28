سلطات إسرائيل تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

قدمت ​السفارة​ ​إسرائيل​ في ​تركيا​ التعازي ل​أنقرة​ على "استشهاد الجنود الأتراك" في إدلب إثر هجوم للطيران السوري أمس الخميس، وذلك في تصريح لموقع السفارة على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرةً أن​​​​​​"سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم". وكانت ​وزارة خارجية​ ​أذربيجان​ قدمت في وقت سابق التعازي لأنقرة

وأعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم ل​موسكو​ معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.