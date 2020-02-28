سلطات إسرائيل تقدم التعازي لأنقرة إثر مقتل جنود أتراك في إدلب

قدمت السفارة إسرائيل في تركيا التعازي لأنقرة على "استشهاد الجنود الأتراك" في إدلب إثر هجوم للطيران السوري أمس الخميس، وذلك في تصريح لموقع السفارة على وسائل التواصل الإجتماعي، معتبرةً أن"سفارة إسرائيل غمرها حزن عميق إثر استشهاد الجنود الأتراك ليلة أمس. نحن متعاطفون مع الجرحى ونقدم تعازينا لأهالي الجنود الذين فقدوا حياتهم". وكانت وزارة خارجية أذربيجان قدمت في وقت سابق التعازي لأنقرة
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراك، مشيرة إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون، موقع القصف في إدلب.
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