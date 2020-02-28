الكرملين: العسكريون الأتراك قتلوا خارج نقاط المراقبة

أعلن الناطق باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، أن الرئيس ​فلاديمير بوتين​ بحث مع أعضاء ​مجلس الأمن الروسي​ الوضع في إدلب السورية، وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير هناك، مؤكدا ان "العسكريين الأتراك قتلوا خارج نقاط المراقبة". إضغط للمزيد

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