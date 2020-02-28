أعلن رئيس الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي حسن الملاح، أن هناك فريق من الصليب الأحمر جاهز مباشرةً بعد وصول المسافرين وفحصهم قبل خروجهم من الطائرة، وإذا توضح أي مشكلة لدى الفحص، يؤخذ المريض أو المحتمل أنه مريض مباشرةً من الطائرة إلى مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
وأكد الملاح أنه "إن لم تظهر فحوصات الطائرة نتيجة إيجابية للحرارة أو الفيروس، فإن هناك لجنة طبية جاهزة عند دخول المسافرين إلى المطار حيث توجد كاميرات حرارية تخضع لمراقبتهم 24 ساعة في اليوم".
واعتبر أن "الإجراءات الصحية والطبية الوقائية في مطار بيروت مشابهة للإجراءات في الدول الأخرى لا أقل ولا أكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحجر الصحي بمطار بيروت: الإجراءات الصحية مشابهة لجميع الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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