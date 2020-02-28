رئيس الحجر الصحي بمطار بيروت: الإجراءات الصحية مشابهة لجميع الدول

أعلن رئيس الحجر الصحي في ​مطار بيروت​ الدولي حسن الملاح، أن هناك فريق من ​الصليب الأحمر​ جاهز مباشرةً بعد وصول المسافرين وفحصهم قبل خروجهم من الطائرة، وإذا توضح أي مشكلة لدى الفحص، يؤخذ المريض أو المحتمل أنه مريض مباشرةً من الطائرة إلى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.

وأكد الملاح أنه "إن لم تظهر فحوصات الطائرة نتيجة إيجابية للحرارة أو الفيروس، فإن هناك لجنة طبية جاهزة عند دخول المسافرين إلى ​المطار​ حيث توجد كاميرات حرارية تخضع لمراقبتهم 24 ساعة في اليوم".

واعتبر أن "الإجراءات الصحية والطبية الوقائية في مطار بيروت مشابهة للإجراءات في الدول الأخرى لا أقل ولا أكثر".