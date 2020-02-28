الصحة الإيرانية: إغلاق جميع المدارس من السبت للثلاثاء بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الإيراني، عن "إغلاق كافة المدارس في البلاد من السبت للثلاثاء بسبب المخاوف من إنتشار وتوسع فيروس كورونا في البلاد".
جاء ذلك بعد أن أشارت السلطات الصحية في إيران إلى أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إرتفع إلى 34 بعد وفاة 8 أشخاص جدد.
كذلك أيضاً، أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.
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