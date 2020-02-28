الصحة الإيرانية: إغلاق جميع المدارس من السبت للثلاثاء بسبب كورونا

أعلن ​وزير الصحة​ الإيراني، عن "إغلاق كافة ​المدارس​ في البلاد من السبت للثلاثاء بسبب المخاوف من إنتشار وتوسع ​فيروس كورونا​ في البلاد".

جاء ذلك بعد أن أشارت السلطات الصحية في إيران إلى أن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا إرتفع إلى 34 بعد وفاة 8 أشخاص جدد.

كذلك أيضاً، أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.