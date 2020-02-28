وزير الصحة لتلفزيون النشرة: فحص الكورونا مجاني ولكن الأولوية هي للمشتبه بإصابتهم

أعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث لتلفزيون "النشرة" انه تمنى على الجسم الطبي في المستشفيات الحكومية والخاصة، اجراء فحص الانفلونزا لكل شخص يعاني من عوارضها، وذلك بهدف تبيان اذا كان المريض مصابا ببكتيريا أو بفيروس، لافتا الى انه "اذا ظهر انه مصاب بالانفلونزا يتم الاكتفاء بمتابعة العلاج مع الطبيب المختص، بينما اذا كان هناك عوارض اخرى نذهب عندها الى اجراء فحص الكورونا"، مؤكدا أن "فحص الكورونا مجاني ولكن الأولوية هي للاشخاص المشتبه باصابتهم وليس لكل شخص يريد الاطمئنان فقط".
وكشف حسن أنه "تم تجهيز 7 مستشفيات حكومية في كل لبنان حتى تاريخه، والمستشفيات الحكومية لم تطلب اي استعانة من المستشفيات الخاصة، واذا لزم الأمر سنستعين بها بالتأكيد".
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