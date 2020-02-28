مستشفى النجدة الشعبية تنفي شائعات استقبالها لحالة مصابة بكورونا

نفت إدارة ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ اللبنانية في ​النبطية​ الشائعات عن استقبالها حالة إصابة ب​فيروس كورونا​.

وأشارت إدارة المستشفى في بيان لها إلى أنها تنفي الأحاديث عن أنها "أعلنت ​حالة الطوارئ​ بعد استقبالها حالة إصابة بفيروس كورونا. إن إدارة المستشفى ومجلس إدارتها، والجسم الطبي والمكتب الإعلامي فيها، ينفون بشكل قاطع هذا الأمر، وهو عار من ​الصحة​، وهي لم تستقبل حتى اليوم أي حالة مشتبهة. مع العلم ان المستشفى بحال من الجهوزية لاستقبال مختلف الحالات المرضية".

وأكدت أنها "عودت الناس منذ أبد بعيد على صراحتها الكاملة وأبوابها المشرعة أمام أي حقيقة أو استفسار، مثلما عودتكم دائماً على استنفارها 24/24 ساعة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة أو غير طارئة".