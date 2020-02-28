الارشيف / اخبار العالم

مستشفى النجدة الشعبية تنفي شائعات استقبالها لحالة مصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نفت إدارة ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ اللبنانية في ​النبطية​ الشائعات عن استقبالها حالة إصابة ب​فيروس كورونا​.

وأشارت إدارة المستشفى في بيان لها إلى أنها تنفي الأحاديث عن أنها "أعلنت ​حالة الطوارئ​ بعد استقبالها حالة إصابة بفيروس كورونا. إن إدارة المستشفى ومجلس إدارتها، والجسم الطبي والمكتب الإعلامي فيها، ينفون بشكل قاطع هذا الأمر، وهو عار من ​الصحة​، وهي لم تستقبل حتى اليوم أي حالة مشتبهة. مع العلم ان المستشفى بحال من الجهوزية لاستقبال مختلف الحالات المرضية".

وأكدت أنها "عودت الناس منذ أبد بعيد على صراحتها الكاملة وأبوابها المشرعة أمام أي حقيقة أو استفسار، مثلما عودتكم دائماً على استنفارها 24/24 ساعة لاستقبال أي حالة مرضية طارئة أو غير طارئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفى النجدة الشعبية تنفي شائعات استقبالها لحالة مصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا