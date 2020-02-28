تقي الدين اتصل بالسفير الصيني: متضامنون مع الصين بمواجهة كورونا

اتصل رئيس ​حزب الوفاق الوطني​ ​بلال تقي الدين​ بالسفير ​الصين​ي في ​لبنان​ ​وانغ كيجيان​، معرباً له عن "تضامنه مع الشعب الصيني في مواجهة فايروس ​كورونا​ ،مؤكداً "ثقته العالية بقدرة الصين على تجاوز هذه ​الأزمة​". وأكد تقي الدين "اعتزازه بالعلاقات اللبنانية الصينية ولما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين". إضغط للمزيد

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