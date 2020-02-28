مصلحة الليطاني طلبت الزام بلدية الدلافة اقفال المكب العشوائي للنفايات

أعلنت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، انها "وجهت كتابين الى كل من وزير الداخلية و​البلديات​ ووزير ​البيئة​، طلبت بموجبهما الزام بلدية الدلافة بوجوب اقفال المكب العشوائي للنفايات الصلبة الواقع بين بلدتي الدلافة وبرغز في منطقة حوض نهر الليطاني وبالقرب من نهر الليطاني، الأمر الذي يؤدي الى تردي نوعية ​المياه​ السطحية والجوفية، ويلوث بالتالي الموارد المائية".

وطلبت المصلحة، في بيان لها، من الوزارتين "ملاحقة المتسببين بهذه الجريمة البيئية واجبارهم على الالتزام بقانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة لجهة ازالة ​النفايات الصلبة​ الموجودة في الاملاك العامة والخاصة بطريقة غير قانونية، وتحميلهم المسؤولية عن هذا الواقع الشاذ والذي يهدد ​مياه الشفة​ والري والسياحة في منطقة حوض النهر".

وفي بيان آخر، أعلنت المصلحة ان "فرق المراقبة تابعت بإشراف الخبير ​بول أبي راشد​ والمكلف من جانب القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، جمع العينات من مصنعين في منطقتي ​قب الياس​ و​كفريا​ حيث تبين في شاتو كفريا أنه لم يتم أخذ عينة بسبب عدم توفر المياه الصناعية في الحوضين الثاني والثالث حيث افاد الموظف المسؤول ان المعالجة قد بدأت وان اخذ العينة هو رهن مرور المياه الصناعية في مراحل الاحواض الثلاثة للحصول على النتيجة المرجوة من التحليل، وشركة سيكومو محطة تكرير منجزة، وتم أخذ عينة من مدخل المحطة واخرى من مخرجها الذي يصب في المسطحات الطبيعية".